গাংনীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে পিস্তল ও গুলিসহ গ্রেপ্তার ১

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
পিস্তল, ম্যাগাজিন, গুলিসহ গ্রেপ্তারকৃত গোলাম মোস্তফা ডাকু । ছবি: সংগৃহীত
পিস্তল, ম্যাগাজিন, গুলিসহ গ্রেপ্তারকৃত গোলাম মোস্তফা ডাকু । ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে পিস্তল, ম্যাগাজিন, গুলিসহ গোলাম মোস্তফা ডাকু (৫০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। আজ সোমবার ভোরে গাংনী পৌরসভার চৌগাছা (ভিটাপাড়া) নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত গোলাম মোস্তফা ডাকু চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত মো. আজিজুল হক খোকনের ছেলে।

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় র‍্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্প এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে।

যৌথ বাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোলাম মোস্তফা ডাকু অস্ত্র নিয়ে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনী এবং গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও তিনটি তাজা গুলিসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিন উদ্ধারের ঘটনায় গোলাম মোস্তফা ডাকুর বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা দিয়ে তাঁকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হবে।

গুলিম্যাগাজিনমেহেরপুরগাংনীঅভিযানখুলনা বিভাগজেলার খবর
