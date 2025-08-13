Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি 
দৌলতপুর উপজেলার চর বাহেরমাদি এলাকার পানিবন্দী গ্রাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
দৌলতপুর উপজেলার চর বাহেরমাদি এলাকার পানিবন্দী গ্রাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যা পরিস্থিতি দিনে দিনে অবনতির দিকে যাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা নদীর পানি আরও ১০ সেন্টিমিটার বেড়েছে। এতে চিলমারী ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের ছয়টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এ ছাড়া ইউনিয়নের মোট ১৯টি গ্রাম পানিবন্দী হয়ে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামে আরও প্রায় ৩০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে। পাশাপাশি পদ্মা নদীর তীরঘেঁষা ফিলিপনগর ও মরিচা ইউনিয়নের আবাদি জমিও তলিয়ে গেছে।

পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি ১০ সেন্টিমিটার বেড়ে ১২.৯০ মিটার উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে। বিপৎসীমা ১৩.৮০ মিটার হওয়ায় বর্তমানে পানি বিপৎসীমার চেয়ে ০.৯০ মিটার নিচে রয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫৩০ হেক্টর আবাদি জমি বন্যায় তলিয়ে গেছে। এতে সবজি, ভুট্টা, ধান, কলা ও মরিচের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া চর সোনাতলা গ্রামের রাস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া চর সোনাতলা গ্রামের রাস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষা কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী, বন্যাকবলিত দুই ইউনিয়নের ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

চিলমারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান বলেন, ‘প্রতিদিন নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। গতকাল আমার বাড়িতে পানি ছিল না, আজ পানি ঢুকে গেছে। আমার ইউনিয়নের ১৯টি গ্রামে অন্তত ৩০ হাজার মানুষের বসবাস, সবাই পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে নিম্নাঞ্চলের ছয়টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে প্রায় ৬ হাজার মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত।’ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান হারে পানি বাড়তে থাকলে বড় ধরনের বন্যা দেখা দিতে পারে।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মণ্ডল জানান, নদীর ওপারের ১৬টি গ্রামে অন্তত ৩০ হাজার মানুষের বসবাস, যার অধিকাংশই এখন পানিবন্দী হয়ে আছে।

বিষয়:

কুষ্টিয়াদৌলতপুর(কুষ্টিয়া)খুলনা বিভাগজেলার খবরবন্যা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

মুষলধারে বৃষ্টিতে ধসে গেল সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হাজারো মানুষ

মুষলধারে বৃষ্টিতে ধসে গেল সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হাজারো মানুষ

তরুণের ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাশিক্ষক খুন

তরুণের ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাশিক্ষক খুন

‘তলব না করেই’ হামলা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষোভ ঝারলেন গোলাম মওলা রনি

‘তলব না করেই’ হামলা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষোভ ঝারলেন গোলাম মওলা রনি

‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমাদের পুলিশ হত্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে’

‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমাদের পুলিশ হত্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে’