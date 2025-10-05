Ajker Patrika
মাথা বের করায় খুঁটির সঙ্গে লেগে ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা বাইরে বের করলে রেললাইনের পাশের খুঁটিতে লেগে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেজেরডাঙ্গা স্টেশনের পাশে আউটার সিগন্যালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করতে খুলনা পিবিআই এবং সিআইডির বিশেষজ্ঞ টিমকে তলব করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আজাদ বলেন, নিহত ওই যাত্রী বেতনা এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। ট্রেনটি খুলনার মোংলা হয়ে বেনাপোলের দিকে যাচ্ছিল। ওই যাত্রী ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা বাইরে বের করে দিলে রেললাইনের পাশের খুঁটিতে লেগে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

সংবাদ শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। লাশের সুরতহাল করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় নিশ্চিতে খুলনা থেকে পিবিআই এবং সিআইডির বিশেষজ্ঞ টিমকে ঘটনাস্থলে তলব করা হয়েছে। মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খুলনা জেলামৃত্যুদুর্ঘটনারেললাইনখুলনা বিভাগজেলার খবর
