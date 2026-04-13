মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারীতে শিশু ধর্ষণ মামলায় রিগান হোসেন (৩১) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় দুই লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় দেন। দণ্ডিত রিগান হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ বেলা ১১টার দিকে শোলমারী গ্রামের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ভুক্তভোগী শিশুটি তেরঘরিয়া গ্রামে তার নানাবাড়ি বেড়াতে এসে একটি দোকানের পাশে খেলা করছিল। রিগান তাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণ করেন।
এ সময় ভুক্তভোগী শিশুটি রক্তাক্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে প্রতিবেশীরা জানতে পেরে ভুক্তভোগী শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে তার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর চাচা শাহাবুদ্দিন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত রিগান আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। মামলায় ছয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে সন্দেহাতীতভাবে ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন।
আদালতে বাদীপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহীন ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন।
