খুলনায় যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার ট্যাংক রোড এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবন থেকে মো. আলামিন ওরফে সবুজ (৩৭) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে লাশটি পাওয়া যায়।

মৃত ওই যুবক রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ এলাকার সিরাজ মল্লিকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বেলা পৌনে ১১টার দিকে নগরীর ট্যাংক রোডের একটি চারতলা পরিত্যক্ত ভবনে সবুজের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, সবুজ মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি ফার্নিচারের কাজ করতেন। ২৪ সেপ্টেম্বর কাজের দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি।

ওসি জানান, পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজ নিয়ে না পেয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর খুলনার রূপসা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ খুলনা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে, এটি আত্মহত্যা বা অন্য কিছু।

বিষয়:

খুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরলাশ
