Ajker Patrika
খুলনা

মা-বাবাকে ধাওয়া দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত বখাটের

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১১: ১৮
বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক পরীক্ষার্থীকে (১৭) ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা পৌনে ২টায় ফুলতলা খাদ্যগুদাম খেয়াঘাটে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাতে ফুলতলা থানায় মামলা হয়েছে।

আক্রমণকারী বখাটে আশিক শেখকে ধাওয়া করে ধরে স্থানীয় জনতা পিটুনি দিয়ে পুলিশের সোপর্দ করেছে। তিনি অভয়নগরের গোবিনাথপুর গ্রামের আজিজুর রহমান শেখের ছেলে।

পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, অভয়নগর সিদ্ধিপাশা গ্রামের ওই এসএসসি পরীক্ষার্থী সিদ্ধিপাশা পিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। গতকাল ফুলতলা রি-ইউনিয়ন হাইস্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। তাঁরা ফুলতলা খাদ্যগুদাম ঘাটে নৌকায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবাকে ছুরি নিয়ে ধাওয়া করে আশিক। এ সময় ওই ছাত্রী নৌকার পাটাতনে পড়ে গেলে তার পিঠের ডান পাশে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সেই বখাটে। তখন এলাকাবাসী ধাওয়া করে দামোদর নলুয়াপাড়া এলাকায় ধরে ফেলে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

আহত ছাত্রীকে ফুলতলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সন্ধ্যায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছাত্রীর মা বলেন, ‘প্রায় দুই বছর ধরে আশিক শেখ আমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। বিষয়টি আশিকের বাবা আজিজুর রহমান শেখকে জানিয়েও প্রতিকার পাওয়া যায়নি।’

গত ২১ এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলে ছাত্রীর সঙ্গে পরিবারের কেউ না কেউ যান। প্রতিদিনই বাজারের বিভিন্ন মোড় ও স্কুলের সামনে আশিক গালাগাল ও ভয়ভীতি দেখাতেন। গতকাল পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে গুলি করে হত্যার হুমকি দেন, এরপর ছাত্রীকে ছুরিকাঘাত করেন।

এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে আশিক শেখের নামে ফুলতলা থানায় মামলা করেন।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতমামলাখুলনা বিভাগখুলনাএসএসসি পরীক্ষাপরীক্ষার্থীজেলার খবর
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির 'ডিল', চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

