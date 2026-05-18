মা-বাবাকে ধাওয়া দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত বখাটের

বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক পরীক্ষার্থীকে (১৭) ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা পৌনে ২টায় ফুলতলা খাদ্যগুদাম খেয়াঘাটে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাতে ফুলতলা থানায় মামলা হয়েছে।
আক্রমণকারী বখাটে আশিক শেখকে ধাওয়া করে ধরে স্থানীয় জনতা পিটুনি দিয়ে পুলিশের সোপর্দ করেছে। তিনি অভয়নগরের গোবিনাথপুর গ্রামের আজিজুর রহমান শেখের ছেলে।
পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, অভয়নগর সিদ্ধিপাশা গ্রামের ওই এসএসসি পরীক্ষার্থী সিদ্ধিপাশা পিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। গতকাল ফুলতলা রি-ইউনিয়ন হাইস্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। তাঁরা ফুলতলা খাদ্যগুদাম ঘাটে নৌকায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবাকে ছুরি নিয়ে ধাওয়া করে আশিক। এ সময় ওই ছাত্রী নৌকার পাটাতনে পড়ে গেলে তার পিঠের ডান পাশে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সেই বখাটে। তখন এলাকাবাসী ধাওয়া করে দামোদর নলুয়াপাড়া এলাকায় ধরে ফেলে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।
আহত ছাত্রীকে ফুলতলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সন্ধ্যায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ছাত্রীর মা বলেন, ‘প্রায় দুই বছর ধরে আশিক শেখ আমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। বিষয়টি আশিকের বাবা আজিজুর রহমান শেখকে জানিয়েও প্রতিকার পাওয়া যায়নি।’
গত ২১ এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলে ছাত্রীর সঙ্গে পরিবারের কেউ না কেউ যান। প্রতিদিনই বাজারের বিভিন্ন মোড় ও স্কুলের সামনে আশিক গালাগাল ও ভয়ভীতি দেখাতেন। গতকাল পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে গুলি করে হত্যার হুমকি দেন, এরপর ছাত্রীকে ছুরিকাঘাত করেন।
এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে আশিক শেখের নামে ফুলতলা থানায় মামলা করেন।
রাজশাহী থেকে আন্তজেলা ও দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন শ্রমিকেরা। জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নতুন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচনের দাবিতে এ ধর্মঘট করছেন তাঁরা। আজ সোমবার (১৮ মে) সকাল থেকে বাস বন্ধ রেখে তাঁদের নগরের শিরোইল বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থান করতে দেখা গেছে।১৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের বিরুদ্ধে জুলাইয়ের গ্রাফিতি মুছে ফেলার অভিযোগ এনে বিক্ষোভ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এরপরই চসিক কার্যালয়সহ আশপাশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা-সমাবেশ ও মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ করল নগর পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
নবনিযুক্ত উপাচার্যকে প্রত্যাখ্যান করে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) চলা আন্দোলন গড়াল পঞ্চম দিনে। আজ সোমবার (১৮ মে) চলছে পূর্বঘোষিত ডুয়েট ব্লকেড কর্মসূচি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। মূল ফটকে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের একাংশ।৪১ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) প্রকৌশল দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মো. মামুন অর রশিদের গায়ে চেয়ার ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠেছে এক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ১ নম্বর সহসভাপতি মিনহাজুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে