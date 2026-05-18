Ajker Patrika
বরিশাল

ঠিকাদারের বিল আদায় করিয়ে দিতে যান ছাত্রদল নেতা, প্রকৌশলীকে আক্রমণের অভিযোগ

­বরিশাল প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১১: ৩১
ঠিকাদারের বিল আদায় করিয়ে দিতে যান ছাত্রদল নেতা, প্রকৌশলীকে আক্রমণের অভিযোগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফাইল ছবি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) প্রকৌশল দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মো. মামুন অর রশিদের গায়ে চেয়ার ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠেছে এক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ১ নম্বর সহসভাপতি মিনহাজুল ইসলাম।

গতকাল রোববার বিকেলে সহকারী প্রকৌশলীর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রদল নেতা মিনহাজের দাবি, ঘুষ না দেওয়ায় ঠিকাদারকে ১৩ মাস ঘুরাচ্ছিলেন প্রকৌশলী। তিনি সেটির সমাধান করতে গিয়েছিলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাইফুল মুন্সি নামে এক ঠিকাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিজয় চব্বিশ হল’ প্রভোস্ট ও অজুখানার ইলেকট্রিক লাইনের কাজ করেন। সেই কাজের বিল বাবদ ২৮ হাজার টাকা চাইতে আসেন। কিন্তু বিলের বিষয়টি সুরহা না হওয়ায় ঠিকাদার ছাত্রদল নেতা মিনহাজকে নিয়ে প্রকৌশলী মামুনের দপ্তরে যান।

ঘটনার বর্ণনায় সহকারী প্রকৌশলী মামুনুর রশীদ বলেন, বিকেলে ঠিকাদার সাইফুল মুন্সি বিল চাইতে আসেন। প্রায় ২৮ হাজার টাকার বিলটি দিতে দেড় মাসের মতো সময় পার হয়েছে। সাইফুল তাঁর কাছে বিল চাইলে তিনি বলেছেন নিয়ম অনুযায়ী বিল পাবেন। এ সময় ছাত্রদল নেতা মিনহাজ বলেন, ‘বিল আজকেই দিতে হবে।’ তখন তাঁকে কক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বললে তিনি একটি চেয়ার ছুড়ে মারেন। তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। ঘটনার সময় সহকারী রেজিস্ট্রার আনোয়ার শাহদাৎ সেখানে ছিলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উপাচার্যের কাছে অভিযোগ দিয়েছেন।

তবে ববি ছাত্রদলের সহসভাপতি মিনহাজুল ইসলাম বলেন, তাঁরা নতুন ভিসিকে ফুল দিতে যাওয়ার সময় দেখেন একজন ঠিকাদার হইচই করছেন। ঠিকাদার জানান, ঘুষ না দেওয়ায় বিল আটকে রেখেছেন প্রকৌশলী মামুন। তিনি গিয়ে প্রকৌশলী মামুনকে বিলটি দিতে বলেন। কিন্তু মামুন তাঁকে কক্ষ থেকে বের করে দেন। চেয়ার ছুড়ে মারার কথা অস্বীকার করেন তিনি।

এ ব্যাপারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. হুমায়ুন কবিরকে ফোনকল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলবরিশাল বিভাগপ্রকৌশলীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

সম্পর্কিত

রাজশাহী থেকে সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ

রাজশাহী থেকে সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ

জুলাই গ্রাফিতি মোছার অভিযোগ: এনসিপির বিক্ষোভের পর চসিক কার্যালয়ের আশপাশে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ

জুলাই গ্রাফিতি মোছার অভিযোগ: এনসিপির বিক্ষোভের পর চসিক কার্যালয়ের আশপাশে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ

ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ডুয়েটে চলছে ব্লকেড কর্মসূচি, মূল ফটকে তালা

ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ডুয়েটে চলছে ব্লকেড কর্মসূচি, মূল ফটকে তালা

গজারিয়ায় মায়ের বাড়িতে সমাহিত হলেন কারিনা কায়সার

গজারিয়ায় মায়ের বাড়িতে সমাহিত হলেন কারিনা কায়সার