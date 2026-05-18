প্রেম নিয়ে বিরোধের জেরে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে পৌর শহরের চৌমাথা মোড় ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর এলাকার চৌমাথা মোড় সংলগ্ন রংপুর–ঢাকা মহাসড়কের আন্ডারপাস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পরপরই ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে তা পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে রূপ নেয়। মুহূর্তেই পুরো এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষ নিরাপদ দূরত্বে সরে যান।
ঘটনার কারণে কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কের ওই অংশে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
এ ব্যাপারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজীব বলেন, একটি প্রেমের বিষয়কে কেন্দ্র করে পলাশবাড়ী উপজেলা কলেজ শাখা ছাত্রদলের রায়হান-শিশিরের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে দুই পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ইট-পাটকেল নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
তবে এ বিষয়ে ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে একাধিক যোগাযোগ করেও কারও কোনো বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।
