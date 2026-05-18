Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

গজারিয়ায় মায়ের বাড়িতে সমাহিত হলেন কারিনা কায়সার

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১১: ৪০
ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আব্দুল্লাহপুর গ্রামে ৪র্থ জানাজা শেষে বাড়ির আঙিনায় কারিনা কায়সারকে দাফন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মা লোপা কায়সারের বাড়ির আঙিনায় চিরনিদ্রায় সমাহিত হলেন প্রখ্যাত ফুটবলার কায়সার হামিদের একমাত্র কন্যা কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেত্রী কারিনা কায়সার।

আজ সোমবার (১৮ মে) সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ভবেরচর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন আবদুল্লাহপুর গ্রামে চতুর্থ জানাজা শেষে বাড়ির আঙিনায় তাঁকে দাফন করা হয়। এর আগে ঢাকায় সব আনুষ্ঠানিকতা ও শহীদ মিনারে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কারিনার মরদেহ গতকাল রোববার রাতে নিয়ে আসা হয় তাঁর নানার বাড়ি মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায়।

এ সময় মা লোপা কায়সার তাঁর মেয়ের দাফন-কাফনের ছবি না নিতে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের অনুরোধ করেন।

মেয়ের কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণের কথাও জানান লোপা কায়সার।

কারিনার ভাই সাদ্দাফ হামিদ বলেন, ‘এই বাড়িটা আম্মু ও কারিনা আপুর অনেক পছন্দের একটা জায়গা, আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে, আম্মু স্থির হলে আমরা তা বাস্তবায়ন করব।’

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে স্বজন জুবায়ের জাহাঙ্গীর বলেন, ‘কারিনা ছোটবেলা থেকেই অনেক চঞ্চল, মিশুক ও বিনয়ী ছিলেন। এলাকায় আসলে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলতেন।’

প্রয়াত কারিনা কায়সার উপজেলার পুরান বাউশিয়া সরকার বাড়ির মৃত ডা. আবুল খায়ের বাচ্চু ও ডা. জোহরা খানম পারুলের নাতনি।

উল্লেখ্য, কারিনা কায়সার দীর্ঘদিন ধরে লিভারজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১১ মে) রাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ভারতের চেন্নাইয়ে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (১৫ মে) তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

בiষয়:

অভিনেত্রীমৃত্যুঢাকা বিভাগমুন্সীগঞ্জআব্দুল্লাহপুরজেলার খবর
