পাকিস্তানকে গুটিয়ে দিলেন রানা, লিড নিল বাংলাদেশ

মিরপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের ইনিংসের ইতি টেনেছিলেন নাহিদ রানা। শাহিন শাহ আফ্রিদির উইকেট নেওয়ার পরই উল্লাসে মেতেছিল বাংলাদেশ। এবার সিলেটে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের পতন হলো তাঁর হাতেই। বাংলাদেশ পেল ৪৬ রানের লিড।
চা পানের বিরতির পর প্রথম ওভারেই পাকিস্তানের ইনিংস শেষ করে দিতে পারতেন নাহিদ রানা। খুররম শেহজাদকে ফেরানোর ঠিক পরের বলেই ফেরাতে পারতেন মোহাম্মদ আব্বাসকে। কিন্তু মাহমুদুল হাসান জয় ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ হাতে ব্যথা পেয়েছেন। তবে দেরিতে হলেও পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হতে বেশি সময় লাগেনি। যে সাজিদ খান বেধড়ক পেটাচ্ছিলেন, তাঁকে ফিরিয়েই সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানলেন রানা। বাংলাদেশের ২৭৮ রানের পর পাকিস্তান গুটিয়ে গেল ২৩২ রানে।
প্রথম ইনিংসে ৫৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৬ রানে আজ চা পানের বিরতির পর প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে পাকিস্তান। শেষ সেশনের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে এসে ডট দেন রানা। দ্বিতীয় বলে সিঙ্গেল নেন সাজিদ খান। ঠিক তার পরের বলে (৫৫.৩ ওভার) রানাকে পুল করতে গিয়ে বল আকাশে তুলে দেন খুররম শেহজাদ। আকাশে ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করলেন জয়। শেহজাদ ১০ রান করেছেন একটি করে চার ও ছয় মেরে।
২০৭ রানেই গুটিয়ে যেতে পারত পাকিস্তান। ৫৬তম ওভারের চতুর্থ
টপ অর্ডার এবং মিডল অর্ডার ব্যর্থতায় বাংলাদেশকে আগলে রেখেছিলেন লিটন দাস। দারুণ এক সেঞ্চুরিতে দলকে পৌনে তিন শর কোটায় নিয়ে যান তিনি। কিন্তু এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না পাকিস্তানের কোনো ব্যাটার। সফরকারীদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাঝারি মানের সংগ্রহ নিয়েও লিডের অপেক্ষায় বাংলাদেশ।
প্রথম দিনের শেষ বিকেলের ৬ ওভারে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। এরপরও স্বস্তির কথা হলো, বিনা উইকেটেই দিনটা পার করতে পেরেছিল সফরকারীরা। কিন্তু শান মাসুদের দলের দ্বিতীয় দিনের শুরুটা হলো ভুলে যাওয়ার মতো।