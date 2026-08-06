বাগেরহাটে পরিত্যক্ত পুকুর থেকে নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বাগেরহাটের সদর উপজেলায় পরিত্যক্ত একটি পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামের জাফরের পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
ওই নারীর পরনে পায়জামা ও হলুদাভাব মেকসি ছিল। পুলিশের ধারণা অন্তত সাত দিন আগে ওই পুকুরে ফেলা হয়েছে মরদেহটি।
বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আরেফিন জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই নারীর বয়স ৩৮-৩৯ বছর হবে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, মরদেহ পচে যাওয়ায় আঘাতের চিহ্ন আছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে কেউ হত্যা করে পরিকল্পিতভাবে ওই পুকুরে ফেলে রেখেছে। তবে তাঁর পরিচয় শনাক্তে ও হত্যার কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
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