পীরগাছায় চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে রেলকর্মী নিহত

রংপুরের পীরগাছায় চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে বিটুল মিয়া (৩৯) নামের এক রেলকর্মী মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা দোলনচাঁপা ট্রেনটি পীরগাছা স্টেশনে যাত্রাবিরতি শেষে সান্তাহারের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার সময় স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বিটুল মিয়া গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তালুক ফলগাছা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের বামনডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে ওয়েম্যান পদে কর্মরত ছিলেন।
পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার জেনারুল ইসলাম জানান, দোলনচাঁপা ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর চলন্ত অবস্থায় ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন বিটুল মিয়া। এ সময় তিনি ট্রেনের নিচে পড়ে কাটা যান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
বোনারপাড়া জিআরপি রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুন হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। মরদেহ উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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