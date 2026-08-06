কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক জামায়াত নেতার, দল থেকে বহিষ্কার

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাজলকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জামায়াত কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের সময় গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ার পর তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
আজ বৃহম্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুনারুঘাট উপজেলা জামায়াতের আমির মো. ইদ্রিস আলী।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের বিষয়টি পর্যালোচনা শেষে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল বুধবার (৫ আগস্ট) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে গজারিয়া পাড়ের প্রতিবন্ধী এক জামায়াত কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের সময় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী জামায়াত নেতা নুরুল ইসলাম সাজলকে আটক করে।
পরবর্তী সময়ে ন্যায় বিচারের আশ্বাসে ইউনিয়ন জামাতের সেক্রেটারি মিজান মিয়া ও জামায়াত নেতা সাজলের বড় ভাই কাজল মিয়ার জিম্মায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে নুরুল ইসলাম সাজলের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
চুনারুঘাট উপজেলা জামায়াতের আমির মো. ইদ্রিস আলী তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বহিষ্কারের বিষয়টি পোস্ট করেছেন।
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