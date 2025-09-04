অভয়নগরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

খুলনা প্রতিনিধি
যশোরের অভয়নগরে দুর্বৃত্তের গুলিতে শামীম শেখ (২০) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার এশার আজানের পরপর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গুলিবিদ্ধ শামীম শেখ অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহিদুল শেখের ছেলে।
গুলিবিদ্ধ শামীম শেখের ভাই ইরান জানান, এশার আজানের কিছুক্ষণ পর কয়েক যুবক তাঁর ভাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরপর কয়েকটি গুলি ছোড়ে। একটি গুলি তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়। পরে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম জানান, এক যুবককে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি করেছে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
যশোরের অভয়নগরে দুর্বৃত্তের গুলিতে শামীম শেখ (২০) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার এশার আজানের পরপর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গুলিবিদ্ধ শামীম শেখ অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহিদুল শেখের ছেলে।
গুলিবিদ্ধ শামীম শেখের ভাই ইরান জানান, এশার আজানের কিছুক্ষণ পর কয়েক যুবক তাঁর ভাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরপর কয়েকটি গুলি ছোড়ে। একটি গুলি তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়। পরে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম জানান, এক যুবককে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি করেছে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
কয়েক বছর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক গুজবের সূত্র ধরে দেশজুড়ে পরিচিত হয় চেচুয়া বিল। প্রচার হয়েছিল—এই বিলে নাকি রয়েছে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা। খবরে বিশ্বাস করে হাজারো মানুষ ভিড় জমায় এখানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উপজেলা প্রশাসনকে মাইকিং, প্রচারণা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পর্যন্ত নামাতে হয়।৩ মিনিট আগে
সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ইউনিয়নের ভূমি অফিসটি পাকা হলেও সামনের ২০০ মিটার রাস্তা এখনো পাকা হয়নি। ফলে সেবা নিতে আসা মানুষকে যানবাহন অনেক দূরে রেখে হেঁটে যেতে হয়। অথচ ওই অফিস থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়। এলাকাবাসীর দাবি, মাত্র ২০০ মিটার রাস্তা পাকা করে দিলে ভূমি অফিসসহ আশপাশের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের১ ঘণ্টা আগে
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামিদের খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগও। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই রায় দেন।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় টানা বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ফসলের মাঠ তলিয়ে যাওয়ায় ধান, মাসকলাই এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। এ ছাড়া অনেক মাঠ ডুবে রয়েছে যেগুলোতে কোন আবাদ করা যাবে না।১ ঘণ্টা আগে