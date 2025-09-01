Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে, মাছ ধরতে ছুটছেন জেলেরা

বাগেরহাট প্রতিনিধি
প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে দর্শনার্থী ও বনজীবীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন। আজ সোমবার প্রথম দিনে আশানুরূপ দর্শনার্থীর দেখা মেলেনি সুন্দরবনের পর্যটন স্পট করমজলে। এ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৩৭ জন দর্শনার্থী প্রবেশ করেছেন করমজলে। দীর্ঘদিন পরে সুন্দরবনে ঘুরতে পেরে খুশি এসব দর্শনার্থী।

যশোর থেকে আসা দর্শনার্থী শাহিদ আফ্রিদি বলেন, ‘অনেক দিন পরে সুন্দরবনে এলাম। বানর, হরিণ, কুমিরসহ বিভিন্ন প্রাণী দেখলাম, খুবই ভালো লাগছে।’

নোয়াখালীর বাসিন্দা মো. সরোয়ার বলেন, ‘সুন্দরবনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম অনেক দিন ধরে। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি, সুন্দরবন বন্ধ। পরে জানলাম ১ সেপ্টেম্বর খুলবে। গতকাল রাতে এসে মোংলায় থেকেছি। আজ সকালে আসলাম। সুন্দরবন ঘুরে খুবই ভালো লেগেছে।’

জানতে চাইলে করমজল বন্য প্রাণী প্রজননকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজাদ কবির জানান, সুন্দরবনে দর্শনার্থী আসার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে বন বিভাগ। ফুট ট্রেইল, ঝুলন্ত সেতু, ওয়াচ টাওয়ার, হরিণ ও কুমিরের শেড সবকিছুই সাজানো হয়েছে নতুন করে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে প্রথম দিনেই পাস পারমিট নিয়ে হাজারো জেলে মাছ ধরার জন্য রওনা দিয়েছেন সুন্দরবনে। জেলেদের আশা, তাঁরা আশানুরূপ মাছ পাবেন। শরণখোলা থেকে সুন্দরবনে যাওয়া জেলে মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তিন মাস বন্ধ ছিল। খুবই কষ্টে দিন কেটেছে। পাস পারমিট নিয়ে আজকে বনে যাচ্ছি। আশা করি, ভালো মাছ পাব।’

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা

এ বিষয়ে সুন্দরবনের শরণখোলা স্টেশন কর্মকর্তা (এসও) মো. খলিলুর রহমান বলেন, প্রথম দিনে ২৫০টি নৌকায় পাস পারমিট দেওয়া হয়েছে। একেকটি নৌকায় গড়ে দুই-তিনজন করে জেলে বনে প্রবেশ করেছেন।

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) রানা দেব বলেন, জেলেরা যাতে বনের পরিবেশের ক্ষতি ও কোনো ধরনের অপরাধে জড়িত না হন, সে জন্য তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ছাড়া বিপদ এড়াতে প্রতি জেলে নৌকায় সংশ্লিষ্ট স্টেশন ও টহল ফাঁড়ি অফিসের মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটখুলনা বিভাগজেলার খবরসুন্দরবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভোলায় শ্রমিক দল নেতাকে হত্যার চেষ্টা, ছাত্রদল-যুবদলের ৫ জনের নামে মামলা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগী অধ্যাপক ফাতেমা দোজা চাকরি থেকে বরখাস্ত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে, মাছ ধরতে ছুটছেন জেলেরা

প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে, মাছ ধরতে ছুটছেন জেলেরা

রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্য আটক

রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্য আটক