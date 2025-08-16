Ajker Patrika
সুন্দরবন থেকে হরিণের মাংসসহ আটক ৮

সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়া এলাকা থেকে হরিণের মাংস ও কাঁকড়াসহ আটজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। তাঁদের বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়ার দিঘিরখালসংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ডের সদস্যরা এই অভিযান চালান।

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে সাড়ে ১৩ কেজি হরিণের মাংস, একটি হরিণের মাথা, চারটি পা, হরিণ ধরার ফাঁদ, জাল, ১৮ কেজি কাঁকড়া, ৫ লিটার কীটনাশক ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে হরিণ ও কাঁকড়া শিকারের অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়। পরে রাতেই জব্দ মালপত্রসহ আটক ব্যক্তিদের বন বিভাগের চাঁদপাই ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করে কোস্ট গার্ড।

লেফটেন্যান্ট রাফিদ বলেন, বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধের মাধ্যমে সুন্দরবনকে রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

উল্লেখ্য, গত ১ জুন থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়াসহ সব ধরনের বনজ সম্পদ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন বিভাগ। এ সময়ে বনে ঢোকার অনুমতি নেই জেলে-বাওয়ালি ও পর্যটকদের। এ সময়টি মূলত বনের উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং জলজ ও বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম। তা নির্বিঘ্ন রাখতেই বন বিভাগ তিন মাসের এ নিষেধাজ্ঞা দেয়।

বাগেরহাটখুলনা বিভাগকোস্টগার্ডজেলার খবরসুন্দরবন
তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

একনেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন

বন্য হাতির আক্রমণ: ঢাকায় পাঠানো হলো গুরুতর জখম ২ চিকিৎসক ও বন কর্মকর্তাকে

নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার ঘিরে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৩০

বসুন্ধরা আবাসিকে নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংক থেকে ৩ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

