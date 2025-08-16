সুন্দরবন থেকে হরিণের মাংসসহ আটক ৮

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়া এলাকা থেকে হরিণের মাংস ও কাঁকড়াসহ আটজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। তাঁদের বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়ার দিঘিরখালসংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ডের সদস্যরা এই অভিযান চালান।
কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে সাড়ে ১৩ কেজি হরিণের মাংস, একটি হরিণের মাথা, চারটি পা, হরিণ ধরার ফাঁদ, জাল, ১৮ কেজি কাঁকড়া, ৫ লিটার কীটনাশক ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে হরিণ ও কাঁকড়া শিকারের অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়। পরে রাতেই জব্দ মালপত্রসহ আটক ব্যক্তিদের বন বিভাগের চাঁদপাই ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করে কোস্ট গার্ড।
লেফটেন্যান্ট রাফিদ বলেন, বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধের মাধ্যমে সুন্দরবনকে রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
উল্লেখ্য, গত ১ জুন থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়াসহ সব ধরনের বনজ সম্পদ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন বিভাগ। এ সময়ে বনে ঢোকার অনুমতি নেই জেলে-বাওয়ালি ও পর্যটকদের। এ সময়টি মূলত বনের উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং জলজ ও বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম। তা নির্বিঘ্ন রাখতেই বন বিভাগ তিন মাসের এ নিষেধাজ্ঞা দেয়।
সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়া এলাকা থেকে হরিণের মাংস ও কাঁকড়াসহ আটজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। তাঁদের বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়ার দিঘিরখালসংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ডের সদস্যরা এই অভিযান চালান।
কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে সাড়ে ১৩ কেজি হরিণের মাংস, একটি হরিণের মাথা, চারটি পা, হরিণ ধরার ফাঁদ, জাল, ১৮ কেজি কাঁকড়া, ৫ লিটার কীটনাশক ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে হরিণ ও কাঁকড়া শিকারের অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়। পরে রাতেই জব্দ মালপত্রসহ আটক ব্যক্তিদের বন বিভাগের চাঁদপাই ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করে কোস্ট গার্ড।
লেফটেন্যান্ট রাফিদ বলেন, বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধের মাধ্যমে সুন্দরবনকে রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
উল্লেখ্য, গত ১ জুন থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়াসহ সব ধরনের বনজ সম্পদ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন বিভাগ। এ সময়ে বনে ঢোকার অনুমতি নেই জেলে-বাওয়ালি ও পর্যটকদের। এ সময়টি মূলত বনের উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং জলজ ও বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম। তা নির্বিঘ্ন রাখতেই বন বিভাগ তিন মাসের এ নিষেধাজ্ঞা দেয়।
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি আগামী একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং শিক্ষার্থীরা বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন করেন। কর্মসূচিতে সংহতি জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক২ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত বন্য হাতিকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন চিকিৎসকসহ বন বিভাগের ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাঁদের মধ্যে দুই চিকিৎসক ও এক বন কর্মকর্তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার সকালে বিজিবির হেলিকপ্টারে তাঁদের ঢাকায় সম্মিলিত সামর৬ মিনিট আগে
নড়াইল সদরে গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার সকালে বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের চরশালিখা গ্রামে দক্ষিণপাড়ার আজিজার শেখ ও পশ্চিমপাড়ার মশিয়ার শেখের লোকজনের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।১০ মিনিট আগে
এ বিষয়ে ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান জানান, জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ খবর পাওয়ার পর ভবনটির পানির ট্যাংক থেকে তিনজনের লাশ ও একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শ্রমিকেরা নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বাঁশ ও খুঁটি খোলার জন্য পানির ট্যাংকে নামেন। এরপর আর বের হননি। ভবনটির একতলার কাজ শেষ।১২ মিনিট আগে