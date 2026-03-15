খুলনা

ঈদে ছুটি কাটাবেন না পূর্ব সুন্দরবনের বনরক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
পূর্ব সুন্দরবন। ছবি: সংগৃহীত

পূর্ব সুন্দরবনের বনরক্ষী ও বন কর্মকর্তারা আসন্ন ঈদুল ফিতরের ছুটি কাটাবেন না। হরিণসহ বন্য প্রাণী শিকার, বিষ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ এবং আগুন প্রতিরোধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সুন্দরবনে রেড অ্যালার্ট অব্যাহত রয়েছে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর ঈদের সময় একটি চক্র সুন্দরবনে হরিণসহ বন্য প্রাণী শিকারের অপচেষ্টা চালায়। একশ্রেণির অসাধু জেলে বিষ দিয়ে মাছ ধরেন। তা ছাড়া মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

গত বছরের ২২ মার্চ সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের তেইশেরছিলা ও কলমতেজী এলাকার বনে আগুন লেগে ব্যাপক গাছপালা পুড়ে যায়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বনরক্ষী ও বন কর্মকর্তারা নিজ উদ্যোগে এবারও ঈদের ছুটি কেউ ভোগ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে বনরক্ষীরা সুন্দরবনসংলগ্ন লোকালয়ে ব্যাপকভাবে আগুন প্রতিরোধে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছেন। এ ছাড়া সুন্দরবনে টহল কার্যক্রম জোরদার করেছেন বনরক্ষীরা।

জানতে চাইলে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী জানান, সুন্দরবনে বন্য প্রাণী শিকার ও বিষ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধে এবং আগুন প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে বনরক্ষীরা এবারও ঈদের ছুটি ভোগ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মো. রেজাউল করীম আরও জানান, গত বছর ঈদের সময়ও বনরক্ষীরা কেউ ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেননি। সুন্দরবনে অপরাধীদের ধরার জন্য বনরক্ষীদের টহল কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সুন্দরবন পূর্ব বিভাগে উচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে বলে ডিএফও জানিয়েছেন।

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

প্রাকৃতিক দুর্গ ইরান কেন দুর্জেয়, স্থল অভিযানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র

আজকের রাশিফল: অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারা বন্ধ করুন, মোবাইল পাসওয়ার্ড বদলান

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

গাইবান্ধায় ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত সজীব মারা গেছে

রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস হত্যায় পলাতক ১ আসামি গ্রেপ্তার

