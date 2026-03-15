Ajker Patrika
রাজশাহী

ফেসবুকে নারীকণ্ঠে প্রবাসীর সঙ্গে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
বাঘায় প্রতারণার অভিযোগে তিনজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর বাঘায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক) প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার উপজেলার খায়েরহাট এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হ্যাকিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেও জানায় পুলিশ।

জানা গেছে, উপজেলার খায়েরহাট গ্রামের বাসিন্দা শুভ আলী (২০), সারুফ ইসলাম (২১) এবং একই গ্রামের রাঙ্গা ইসলাম (২২) গতকাল রাতে বাড়িতে বসে মাদক সেবন করছিলেন।

এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাপস খুলে নারীকণ্ঠে প্রবাসী যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাঘা থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছে হ্যাকিংয়ের কাজে ব্যবহৃত ছয়টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও পাঁচটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নারীর ছবি দিয়ে ফেসবুক আইডি খুলে প্রবাসীদের সঙ্গে নারীকণ্ঠে কথা বলে প্রতারণা করে আসছিলেন। এমন অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

প্রবাসীপ্রতারণাগ্রেপ্তারফেসবুকরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

গাইবান্ধায় ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত সজীব মারা গেছে

রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস হত্যায় পলাতক ১ আসামি গ্রেপ্তার

