ফেসবুকে নারীকণ্ঠে প্রবাসীর সঙ্গে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

রাজশাহীর বাঘায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক) প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার উপজেলার খায়েরহাট এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হ্যাকিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেও জানায় পুলিশ।
জানা গেছে, উপজেলার খায়েরহাট গ্রামের বাসিন্দা শুভ আলী (২০), সারুফ ইসলাম (২১) এবং একই গ্রামের রাঙ্গা ইসলাম (২২) গতকাল রাতে বাড়িতে বসে মাদক সেবন করছিলেন।
এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাপস খুলে নারীকণ্ঠে প্রবাসী যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাঘা থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছে হ্যাকিংয়ের কাজে ব্যবহৃত ছয়টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও পাঁচটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নারীর ছবি দিয়ে ফেসবুক আইডি খুলে প্রবাসীদের সঙ্গে নারীকণ্ঠে কথা বলে প্রতারণা করে আসছিলেন। এমন অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
