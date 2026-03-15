রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

নকশার শর্ত ভেঙে ভবন অনুমোদন
রাজধানীর উত্তরখানে নকশা অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে বহুতল ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক পাঁচ কর্মকর্তাসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এর উপপরিচালক মানসী বিশ্বাস বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে নকশা অনুমোদনের নির্ধারিত শর্ত ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে একটি বেজমেন্টসহ ১০ তলা আবাসিক ভবনের লে-আউট নকশা অনুমোদন দেন। অভিযোগ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট জমিটি মাঠ হিসেবে চিহ্নিত থাকলেও তা গোপন রেখে ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়।
মামলার আসামিরা হলেন—রাজউকের সাবেক অথরাইজড অফিসার সরদার মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সাবেক ইমারত পরিদর্শক মো. নাজিম উদ্দিন, সাবেক চিফ বিল্ডিং ইন্সপেক্টর শাহজাহান খান, সাবেক সহকারী খাইরুজ্জামান, সাবেক প্রধান ইমারত পরিদর্শক মো. মামুনুর রশীদ এবং মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে তারা প্রকৃত তথ্য গোপন রেখে মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর মাধ্যমে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্বের অপব্যবহার ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন।
দুদকের ভাষ্য অনুযায়ী, এ ধরনের অনিয়মের ফলে সরকারি বিধি-বিধান উপেক্ষা করে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দুদক।
গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সড়কে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। আজ রোববার (১৫ মার্চ) দুপুরে উপজেলার ঢোলভাঙ্গা ও ঠুটিয়াপুকুর বাজারে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।৮ মিনিট আগে
নকলায় কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত সজীব মিয়া (১৪) মারা গেছে। গতকাল শনিবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।২৬ মিনিট আগে
ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস হত্যা মামলায় আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গতকাল শনিবার উপজেলার জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩৬ মিনিট আগে
ফেনীর ছাগলনাইয়ায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আবু আহাম্মদ হোনা (৩৭) নামের এক যুবদল কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুজন আহত হন। গতকাল শনিবার (১৪ মার্চ) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার পাঠাননগর ইউনিয়নের কন্ট্রাক্টর মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছাত্রদলের সাত নেতা-কর্মীকে আটক করেছে।১ ঘণ্টা আগে