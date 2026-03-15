Ajker Patrika
ঢাকা

নকশার শর্ত ভেঙে ভবন অনুমোদন

রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

রাজধানীর উত্তরখানে নকশা অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে বহুতল ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক পাঁচ কর্মকর্তাসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এর উপপরিচালক মানসী বিশ্বাস বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে নকশা অনুমোদনের নির্ধারিত শর্ত ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে একটি বেজমেন্টসহ ১০ তলা আবাসিক ভবনের লে-আউট নকশা অনুমোদন দেন। অভিযোগ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট জমিটি মাঠ হিসেবে চিহ্নিত থাকলেও তা গোপন রেখে ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়।

মামলার আসামিরা হলেন—রাজউকের সাবেক অথরাইজড অফিসার সরদার মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সাবেক ইমারত পরিদর্শক মো. নাজিম উদ্দিন, সাবেক চিফ বিল্ডিং ইন্সপেক্টর শাহজাহান খান, সাবেক সহকারী খাইরুজ্জামান, সাবেক প্রধান ইমারত পরিদর্শক মো. মামুনুর রশীদ এবং মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে তারা প্রকৃত তথ্য গোপন রেখে মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর মাধ্যমে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্বের অপব্যবহার ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন।

দুদকের ভাষ্য অনুযায়ী, এ ধরনের অনিয়মের ফলে সরকারি বিধি-বিধান উপেক্ষা করে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দুদক।

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

গাইবান্ধায় ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত সজীব মারা গেছে

রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

রাজউকের ৫ সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে দুদকের মামলা

ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস হত্যায় পলাতক ১ আসামি গ্রেপ্তার