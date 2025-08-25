Ajker Patrika
খুলনার ডুমুরিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের ২ আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশনের ১টি ইউনিট উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশনের ১টি ইউনিট উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার ডুমুরিয়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকে দুই আরোহী নিহত ও দুইজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশনের ১টি ইউনিট উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আজ সোমবার ৮টা ৩৫ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ৮টা ৪২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস।

ঘটনাস্থল থেকে ২ জনকে নিহত এবং ২ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

খুলনা জেলাডুমুরিয়াদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগআহত
