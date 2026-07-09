খুলনায় কারাগার থেকে পালানো ইমন গ্রেপ্তার

খুলনা জেলা কারাগার-২ (পুরাতন) থেকে দেয়াল টপকে পালানো ইমন মাঝিকে (৩০) তিন ঘণ্টা পর ফের গ্রেপ্তার করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে কারাগারের পূর্ব পাশের দেয়াল ডিঙিয়ে তিনি পালিয়ে যান। পরে রাত পৌনে ৮টার দিকে নগরীর লবণচরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ও ফের গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন খুলনা জেলা কারাগারের সুপার আবু ছায়েম।
জেল সুপার বলেন, পালিয়ে যাওয়ার পর ফের গ্রেপ্তার হওয়া ইমন মাঝি নগরীর লবণচরা থানার সাচিবুনিয়া সেকেলার বটতলার জিয়ার বাড়ির ভাড়াটে আবদুল মাঝির ছেলে। কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি তাঁর বাসায় যান। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
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