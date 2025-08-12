ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে ২ কোটি টাকার আইস উদ্ধার, আটক দুজন

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার ডুমুরিয়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ‘আইস’ নামের মাদকসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ডুমুরিয়া সদরে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিক্তিতে আজ দুপুরে ডুমুরিয়া বাসস্ট্যান্ডে খুলনাগামী যাত্রীবাহী বাসটিতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় বাসের মধ্যে বাক্সে একটি কাগজের কার্টনে ২ কেজি আইস মাদক পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি বড় ও পাঁচটি ছোট প্যাকেট রয়েছে। এ সময় বাসের চালক ও সহকারীকে আটক করা হয়। বাসটি জব্দ করা হয়েছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার মৃত রমজান শেখের ছেলে (চালক) বিল্লাল শেখ (৪০) এবং একই জেলার কালীগঞ্জ থানার মৃত কালিপদ অধিকারীর ছেলে (হেলপার) সুকুমার অধিকারী (৩৫)।
জানতে চাইলে ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা বলেন, জব্দ হওয়া আইসের মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। চালক ও হেলপারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপর বিস্তারিত জানানো যাবে।
