Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে ২ কোটি টাকার আইস উদ্ধার, আটক দুজন

খুলনা প্রতিনিধি
বাসে তল্লাশি চালিয়ে মাদকদ্রব্য আইসের কয়েকটি প্যাকেট খুঁজে পায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাসে তল্লাশি চালিয়ে মাদকদ্রব্য আইসের কয়েকটি প্যাকেট খুঁজে পায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার ডুমুরিয়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ‘আইস’ নামের মাদকসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ডুমুরিয়া সদরে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিক্তিতে আজ দুপুরে ডুমুরিয়া বাসস্ট্যান্ডে খুলনাগামী যাত্রীবাহী বাসটিতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় বাসের মধ্যে বাক্সে একটি কাগজের কার্টনে ২ কেজি আইস মাদক পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি বড় ও পাঁচটি ছোট প্যাকেট রয়েছে। এ সময় বাসের চালক ও সহকারীকে আটক করা হয়। বাসটি জব্দ করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার মৃত রমজান শেখের ছেলে (চালক) বিল্লাল শেখ (৪০) এবং একই জেলার কালীগঞ্জ থানার মৃত কালিপদ অধিকারীর ছেলে (হেলপার) সুকুমার অধিকারী (৩৫)।

জানতে চাইলে ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা বলেন, জব্দ হওয়া আইসের মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। চালক ও হেলপারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপর বিস্তারিত জানানো যাবে।

বিষয়:

খুলনা জেলাবাসডুমুরিয়ামাদকখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হাইকোর্টে প্রবেশের সময় যুবকের ব্যাগে মিলল গাঁজা, মদ ও ইয়াবা

হাইকোর্টে প্রবেশের সময় যুবকের ব্যাগে মিলল গাঁজা, মদ ও ইয়াবা

শ্রীপুরে যুবককে অপহরণ, ফোনে চাওয়া হচ্ছে মুক্তিপণ

শ্রীপুরে যুবককে অপহরণ, ফোনে চাওয়া হচ্ছে মুক্তিপণ

চুরির আশঙ্কায় রাত জেগে গ্রামবাসীর পাহারা, থানায় গিয়ে বিক্ষোভ

চুরির আশঙ্কায় রাত জেগে গ্রামবাসীর পাহারা, থানায় গিয়ে বিক্ষোভ

নাইক্ষ্যংছড়ি স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা শুরু

নাইক্ষ্যংছড়ি স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা শুরু