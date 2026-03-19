Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় যুবদল কর্মী রাসু হত্যায় আটক যুবককে ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আটক ইসমাঈল হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় যুবদল কর্মী রাশিকুল আনাম রাসু হত্যার ঘটনায় ইসমাঈল হোসেন নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়ন থেকে মহাগনগর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ তৈমুর ইসলাম বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের পর থেকে আসামি আটকে আমরা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করি। সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সোর্স নিয়োগ করি। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে ইসমাঈলকে আটক করি। পরে কার্যালয়ে এনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন। তদন্তের স্বার্থে কোনো কিছু প্রকাশ করা যাচ্ছে না।’

জানা গেছে, ইসমাঈল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নাসিমুল গনি ওরফে নাসিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁর বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় হত্যা, অস্ত্র, মারামারিসহ ছয়টি মামলা রয়েছে।

এর আগে গত সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের দৌলতপুরে যুবদল কর্মী রাসুকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাআটকহত্যাখুলনা বিভাগযুবদলখুলনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

