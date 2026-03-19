নোয়াখালী

মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু, আহত ২

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩০
মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু, আহত ২
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে ঠাকুর চাঁন (২৮) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁর বাবা জনারধনসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মুছাপুর ক্লোজার-সংলগ্ন ছোট ফেনী নদীর পাশে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ঠাকুর চাঁন উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জেলেপাড়ার জনারধনের ছেলে।

নিহত ব্যক্তির স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দিবাগত রাতে ছোট ফেনী নদীর পাশের খালে নৌকা নিয়ে মাছ শিকার করছিলেন জনারধন, ঠাকুর চাঁনসহ তিনজন। রাত ২টার দিকে ঝোড়ো বাতাস ও পরে হালকা বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাতে ঠাকুর চাঁন ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং অপর দুজন গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রবিউল হোসেন আশঙ্কামুক্ত থাকলেও নিহত ব্যক্তির বাবা জনারধনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম বলেন, আহত দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

