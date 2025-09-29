খুলনায় অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীতে খালের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় লবণচরা থানার রূপসা ব্রিজের কাছাকাছি এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শামুক কুড়াতে গিয়ে কয়েক ব্যক্তি রূপসা সেতুর কাছাকাছি এলাকায় খালের ঢালে একজনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম আরও বলেন, আশপাশের লোকজন ওই ব্যক্তিকে চিনতে পারছেন না। পরে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও তদন্ত ব্যুরোর (পিবিআই) বিশেষজ্ঞ দলকে খবর দেওয়া হয়। তাঁর পরিচয় শনাক্ত ও মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা চলছে। ওই ব্যক্তির পরনে লুঙ্গি ও শার্ট ছিল। তাঁর মাথা, মুখ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
