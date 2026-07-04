খুলনায় গুলিবিদ্ধ স্কুলছাত্রী হাসপাতাল ছাড়ার পর লাপাত্তা

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত স্কুলছাত্রী ইতি চিকিৎসাধীন অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে লাপাত্তা রয়েছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে গতকাল শুক্রবার রাতেই হাসপাতাল ছাড়লেও এখন পর্যন্ত তিনি কোনো হাসপাতালে ভর্তি হননি। বাড়িতেও ফেরেননি। এদিকে আজ শনিবার পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে মূল ফটকে তালাবদ্ধ অবস্থায় পায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ইতি রূপসা বহুমুখী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তিনি খুলনার ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ আশিকের সৎ বোন। গত জুন মাসের শেষ দিকে সোহেল নামে এক যুবকের সঙ্গে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। পরে চট্টগ্রাম মহানগরের কর্ণফুলী থানা পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। গত ২ জুলাই তাঁকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়। এর এক দিন পরই গুলির ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত পৌনে ৮টার দিকে নগরের রূপসা বেড়িবাঁধ এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে দুটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুর্বৃত্তরা ইতিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। গুলিটি তাঁর বাম হাঁটুর চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার সময় বাড়িতে ইতির তিন বন্ধু ও এক ভাবি উপস্থিত ছিলেন।
প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে একটি বেসরকারি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার কথা বলে ইতি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। তবে শনিবার সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি সেখানে ভর্তি হননি। এরপর পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাউকে পায়নি। সকালে ও দুপুরে দুই দফা বাড়িতে গেলেও মূল ফটকে তালা ঝুলতে দেখা যায় এবং ভেতর থেকেও কোনো সাড়া মেলেনি।
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. সুজিত আহমেদ বলেন, ‘রোগী যদি স্বেচ্ছায় অন্যত্র চিকিৎসা নিতে চান, সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার থাকে না। ইতির শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক ছিল না।’
খুলনা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর ইতির ভাবি ও তাঁর তিন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘরের ভেতরে পাঁচজন অবস্থান করছিলেন। এ সময় দুটি মোটরসাইকেলে ছয়জন এসে ইতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে শনিবার রাতে মামলা করার কথা রয়েছে। যদি তারা মামলা না করে, তাহলে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে।
আরও পড়ুন:
খুলনায় গুলিবিদ্ধ স্কুলছাত্রী ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ আশিকের বোন
দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ও জটিল ডিমেনশিয়া (স্মৃতিভ্রম) রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন একুশে পদকপ্রাপ্ত নজরুল সংগীত শিল্পী শবনম মুশতারী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। সংস্কৃতিমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী তাঁকে দেখতে যাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।৬ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দারা সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসককে বাঁধটি উন্মুক্ত করে খালের পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসক খালের অবৈধ উচ্ছেদ না করে উল্টো দখলদারকে ১৫ দিনের সময় বেঁধে দেন।৮ মিনিট আগে
বগুড়ায় বিশেষ ব্যবস্থায় আজ শনিবার এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন প্রতারণার শিকার সাতজন পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান মাহীসওয়ার কলেজের ছয়জন এবং অপরজন সারিয়াকান্দি উপজেলার চন্দনবাইশা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী।১১ মিনিট আগে
আগামী দুই বছরের মধ্যে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের নজর এখন গণতান্ত্রিক এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে। এক ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির জন্য সরকার কাজ করছে এবং দেশ সেই দিকে এগিয়ে যাবে।১৪ মিনিট আগে