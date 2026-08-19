নোয়াখালীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২৭

নোয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে ৮৫টি ইয়াবা বড়ি ও ১৩০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালানো হয়। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাদকসংক্রান্ত অপরাধ দমন এবং মাদক বিক্রি ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে জেলার সব থানায় ২৬টি অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় ৮৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ২৩ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।
এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন জানিয়েছেন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতে নোয়াখালী জেলা পুলিশের এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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