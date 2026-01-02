ডুমুরিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় দুই ভ্যান আরোহী নিহত

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় কালিপদ মন্ডল ও ইলিয়াস সরদার নামে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ভ্যান চালকসহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের গুটুদিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- ভ্যান চালক সবুজ মন্ডল ও সাহিদ গাজী, যাত্রী গুটুদিয়া মঠের পুরোহিত মৃত্যুঞ্জয় রায় ও আয়শা বেগম।
স্থানীয়রা জানায়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে একটি লাশ নিয়ে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল অ্যাম্বুলেন্সটি। বেপরোয়া গতির ফলে অ্যাম্বুলেন্সটি সড়কের বিপরীত পাশে গিয়ে গুটুদিয়াগামী দুইটি যাত্রীবাহি ভ্যানে ধাক্কা দেয়। এর মধ্যে কালিপদ মন্ডলের প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। খুলনা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইলিয়াস সরদার রাত ৯টায় মারা যায়। আহতদের উদ্ধার করে ডুমুরিয়া ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
খর্নিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি নুরুজ্জামান চানু বলেন, ঘটনার পর অ্যাম্বুলেন্স চালক পালিয়ে যায়।
