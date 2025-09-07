বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাকচালক পিস্তলসহ আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি ইয়ার পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। এ সময় ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীকে (হেলপার) আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুর দেড়টার দিকে বেনাপোল বন্দরের কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল থেকে তাদের আটক ও আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেন ৪৯ ব্যাটালিয়নের বিজিবি সদস্যরা।
আটক ট্রাকচালক গুরজীত সালুজা ও হেলপার মধ্যপ্রদেশের বিতুল জেলার চন্দ্র শিকড় ওয়ার্ডের বাসিন্দা।
৪৯ বিজিবির সহকারি পরিচালক সোহেল আল মোজাহিদ জানান, আমদানি বা রফতানিকৃত পণ্যবাহী ট্রাকের মাধ্যমে যাতে কোনোভাবে অস্ত্র বা মাদক পরিবহন করা না হয়, তাই সন্দেহভাজন ট্রাকগুলো বাংলাদেশে ঢোকার সময় তল্লাশি করা হয়। রোববার কাঁচা মরিচবাহী একটি ভারতীয় ট্রাক তল্লাশি করে চালকের কেবিন থেকে একটি ইয়ার পিস্তল উদ্ধার করা হয়। এটি বাংলাদেশে বহন নিষিদ্ধ থাকায় তা জব্দ এবং জড়িত দুই জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।
এদিকে ট্রাকচালক জানান, তারা আত্মরক্ষার জন্য ট্রাকে ইয়ার পিস্তলটি রেখেছিলেন। তবে অস্ত্রটির বৈধ কোনো কাগজ-পত্র দেখাতে পারেননি চালক।
