Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বাকিতে সিগারেট না দেওয়ায় দোকানির কান কামড়ে ছিঁড়লেন যুবক

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আহত দোকানি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত দোকানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বাকিতে সিগারেট না দেওয়ায় এক দোকানির কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সুমন হোসেন (২০) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পচামাদিয়া গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের আমানুজ্জামানের (৪৫) দোকানে প্রতিবেশী আসাদুজ্জামানের ছেলে সুমন হোসেন বাকিতে সিগারেট নিতে গেলে দোকানি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং পূর্বের বাকির টাকা পরিশোধের কথা বলেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সুমন প্রথমে দেশীয় অস্ত্র হাঁসুয়া দিয়ে দোকানিকে আঘাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে হঠাৎ দোকানির ডান কানের পাতা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। স্থানীয়রা গুরুতর আহত আমানুজ্জামানকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত আমানুজ্জামান ওই গ্রামের মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে আহতের বড় ভাই নাজমুল ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগে তিনি বলেন, ‘গতকাল সকালে আমার ছোট ভাইয়ের দোকানে সুমন এসে বাকিতে সিগারেট চাইলে ভাই তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুমন ভাইয়ের ডান কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। পরে আমরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি।’

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াদৌলতপুর(কুষ্টিয়া)খুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি

সুন্দরবনে অবৈধ প্রবেশ: ১৪ হাজার ফুট হরিণধরা ফাঁদ ও ১৪৮ ট্রলার জব্দ, আটক ৭০

সুন্দরবনে অবৈধ প্রবেশ: ১৪ হাজার ফুট হরিণধরা ফাঁদ ও ১৪৮ ট্রলার জব্দ, আটক ৭০