ঢাকা

মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৬

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ অর্থসহ ছয়জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত গভীর রাতে পরিচালিত এ অভিযানে ১০ হাজারের বেশি ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, সামুরাই ছুরি এবং মাদক বিক্রির নগদ ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযানের বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানান।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, গতকাল দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুর আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা আদাবর থানার সুনিবিড় হাউজিং এলাকা এবং মোহাম্মদপুর থানার জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করেন।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে মহাবুব (৩৮), সুমন (৩৮), রাসেল (২৯), মোমিন (৩১), সাইদুল (২৭) ও মুকুল (৩৫) নামের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৩০টি ইয়াবা, ৩৯টি সিমকার্ড এবং দুটি বড় ধারালো সামুরাই ছুরি উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নিয়মিত মাদক কারবারি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

পরে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভোর ৪টার দিকে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় দ্বিতীয় দফা অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। সেনাসদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বাসার ছাদ দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ১০ হাজারটি ইয়াবা, ৭৮০ পুরিয়া ও ৬০০ গ্রাম গাঁজা, ২৩০ পুরিয়া হেরোইন, এক বোতল বিদেশি মদ, একটি ওজন মাপার মেশিন, মাদক বিক্রির নগদ ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা এবং পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

