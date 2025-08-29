Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তে ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্ত দিয়ে ১৫ জনকে হস্তান্তর করে বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্ত দিয়ে ১৫ জনকে হস্তান্তর করে বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশুসহ ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের কাছে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। মধ্যরাতে বিজিবি আটককৃতদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে।

হস্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলো: সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম কৈখালী গ্রামের সেকেন্দার হোসেন (৩৩), নকিপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ গাজী (৩৮), যোগেন্দ্রনগর গ্রামের ঝর্ণা খাতুন (৩৮), কালিঞ্চি গোলাখালী এলাকার মোছা. নাজমা বিবি (৩৩), তাঁর মেয়ে মাহেরা আক্তার (৬), ছেলে নাজমুল হাসান নাইম (১৬), মেয়ে মিনা (১৩), পূর্ব বিড়ালক্ষী গ্রামের মোছা. মাফুজা খাতুন (৩৪), তাঁর মেয়ে তানিয়া সুলতানা (১০), ছেলে মাফুজ রহমান (২), খুলনার বাটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষ্ণনগর জলমা গ্রামের মর্জিনা বেগম (৪৪), তাঁর মেয়ে হাসিনা খাতুন (১০) এবং পিরোজপুর জেলার খানাকুনিয়ারী গ্রামের রুহুল আমিন (৪০), তাঁর স্ত্রী শেফালী বেগম (৩৫) ও মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (৭)।

বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার আবুল কাশেম জানান, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে মঙ্গলবার রাতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা থেকে নারী, শিশুসহ ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিএসএফ। আটকের দুই দিন পর বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের কাছে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিব্যজ্যোতি ডলি তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেন। মধ্যরাতে তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার নকিপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ গাজী জানান, প্রায় ১৬ মাস আগে বৈকারী সীমান্ত দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি কোলকাতার নিউটাউন-রাজারহাট এলাকায় দিনমজুরির কাজ করতেন। বাকিরাও একই এলাকায় দিনমজুরীসহ বিভিন্ন কাজ করতেন।

সম্প্রতি ভারতীয় পুলিশ ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু করায় তারা দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তারা স্বেচ্ছায় বিএসএফের হাকিমপুর ক্যাম্পে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

সাতক্ষীরা সদর থানার (ওসি) শামিনুল হক জানান, ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে বৃহস্পতিবার রাতে বিজিবি থানায় হস্তান্তর করে। নাম-ঠিকানা যাচাই-বাছাইয়ের পর রাতেই তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাআটকবিএসএফবিজিবিবাংলাদেশিখুলনা বিভাগভারতনারীজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

এবার কাকে বিয়ে করলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা শেখা মাহরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

খিলখিল কাজী, ইয়াসমিন মুশতারী ও অনুপম হায়াৎ পেলেন ‘আমিই নজরুল সম্মাননা’

খিলখিল কাজী, ইয়াসমিন মুশতারী ও অনুপম হায়াৎ পেলেন ‘আমিই নজরুল সম্মাননা’

মুন্সিগঞ্জে পদ্মার শাখা নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবি

মুন্সিগঞ্জে পদ্মার শাখা নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবি

পিরোজপুরের ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

পিরোজপুরের ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

কিশোরগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক নিহত

কিশোরগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক নিহত