Ajker Patrika
খাগড়াছড়িতে চলছে ২৪ ঘণ্টার অবরোধ, আটকা পর্যটকেরা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৮
সড়কে আগুন জ্বালিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে অবরোধকারীরা। আজ সকালে খাগড়াছড়ি শহরের বটতলী সড়ক থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে ২৪ ঘণ্টার সড়ক অবরোধ চলছে। আজ শনিবার ভোর ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধ রোববার ভোর ৬টা পর্যন্ত চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।

অবরোধকারীরা আজ সকালে আঞ্চলিক সড়ক ও অভ্যন্তরীণ সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এতে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে আসা খাগড়াছড়িগামী নৈশকোচ আটকা পড়ে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন পর্যটকসহ সাধারণ যাত্রীরা। বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ রুটের পরিবহনও। তবে এখন পর্যন্ত জেলার কোথাও বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

এ দিকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

খাগড়াছড়ি থেকে দূরপাল্লার কোন বাস ছেড়ে যায়নি। ছবিটি আজ সকালে খাগড়াছড়ি শহরের বাস টার্মিনাল থেকে তোলা। আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে এবং পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। জনজীবনের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্য আমরা মাঠে আছি।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত শুক্রবার সেনাবাহিনীর সহায়তায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার দাবিতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে গতকাল শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল ও মহাসমাবেশ হয়। শহরের চেঙ্গী স্কয়ারে আয়োজিত মহাসমাবেশ থেকেই অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

