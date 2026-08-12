Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে মাদকসেবী যুবকের ৩ মাসের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে মাদকসেবী যুবকের ৩ মাসের কারাদণ্ড
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের অপরাধে মো. এমদাদ নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের অপরাধে মো. এমদাদ (৩৬) নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তিনি উপজেলার কুসুমপুর গ্রামের শেখ হাসমত আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের কুসুমপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ। অভিযানকালে মাদক সেবনের অপরাধে এমদাদকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাঁকে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুম্পা ঘোষ বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

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