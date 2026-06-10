রামগড়ে পৃথক অভিযানে মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৯

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় পৃথক দুটি অভিযানে মাদক সেবন ও মাতলামির অভিযোগে ৯ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে উত্তর গর্জনতলী ও রামগড় পৌরসভার মাস্টার পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
রামগড় থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে উপজেলার উত্তর গর্জনতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আলা উদ্দিন (২৯), মো. আবুল কাশেম (২৪) ও মিঠুন নন্দিকে (২৫) আটক করা হয়। এরপর রাত ১২টা ৫০ মিনিটে রামগড় পৌরসভার মাস্টার পাড়া এলাকার গ্রামীণ ব্যাংক ভবনের ছাদে অভিযান চালিয়ে নুর মোহাম্মদ (৩২), চন্দন দেবনাথ (৩২), কৃষ্ণ চন্দ্র নাথ (৩৪), আকাশ দেবনাথ (২৭), মুন্না চন্দ্র নাথ (২৮) ও ছোটন বিশ্বাসকে (৩৫) আটক করা হয়।
রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাজির আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন ও মাতলামির অভিযোগে নয়জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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