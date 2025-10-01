১৪৪ ধারা তুলে নেওয়ার বিষয়ে যা বললেন খাগড়াছড়ির ডিসি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি জেলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার।
বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি শহরে স্বনির্ভর বাজারে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন।
ডিসি বলেন, সাম্প্রতিক সহিংসতার তদন্তে গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটি তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে এবং আগামী রোববার থেকে সরেজমিনে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হবে। পাশাপাশি খাগড়াছড়ি ও গুইমারার ক্ষতি নিরূপণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। পরে বিশেষ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি।
এ সময় পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন চন্দ্র রায়, প্রেসক্লাবের সভাপতি তরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, স্কুলছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত ২৭ সেপ্টেম্বর অবরোধ কর্মসূচির সময় খাগড়াছড়ি সদরের মহাজনপাড়া এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পরে স্বনির্ভর বাজারের বাঙালিদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এতে অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হন। আতঙ্কে দোকান রেখে পালিয়ে যান অনেকে।
