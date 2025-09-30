Ajker Patrika
খাগড়াছড়িতে সহিংসতা: দাবি মানার আশ্বাসে অবরোধ স্থগিত

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
গুইমারায় সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত রামসু বাজার এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্গাপূজা ও ৮ দফা বাস্তবায়নের আশ্বাসে খাগড়াছড়িতে চলমান অবরোধ ৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে জুম্ম ছাত্র-জনতা মিডিয়া সেল বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এর আগে সকালে গুইমারায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার। এ সময় তিনি গুইমারার রামসু বাজারে সহিংসতার ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করার কথা জানান।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে জেলা প্রশাসক বলেন, ‘আজকে আমরা এখানে এসেছি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য। আমরা তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যারা চিকিৎসাধীন রয়েছে, আমরা তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেব। যারা নিহত হয়েছে, তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলব।’

আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক বলেন, ‘আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। তারা আমাদের ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছে। আমরা বলেছি, তারা অবরোধ প্রত্যাহার করলে আমরাও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করব।’

জেলা পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, গুইমারায় সহিংসতায় যারা হতাহত হয়েছে, তাদের পরিবারকে মামলা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তারা না করলে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে।

