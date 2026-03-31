Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, নির্যাতনে হত্যার অভিযোগ

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার ভোলাইয়াপাড়া এলাকা থেকে তাসলিমা আক্তার (৩০) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯টায় নিজ ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে স্থানীয়রা। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, মেয়েকে নির্যাতন করে হত্যার পর তাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে নিহত তাসলিমা ও তাঁর স্বামী ইব্রাহীমের মধ্যে সাংসারিক নানা বিষয়াদি নিয়ে ঝগড়া হয়। এর ঘণ্টা খানেক পর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘরের সিলিংয়ের বিমের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাসলিমাকে দেখতে পেয়ে তাঁর শিশুকন্যারা চিৎকার শুরু করে। এ সময় স্বামী পাশের একটি ঘরে নাশতা তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে লাশটি উদ্ধার করে মানিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মানিকছড়ি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আল আমিন জানান, ‘খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে আমরা লাশ উদ্ধার করি। গলায় ফাঁসের নমুনা দেখা গেছে। ময়নাতদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

