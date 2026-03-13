পুলিশ দম্পতির শিশুসন্তান পিকআপচাপায় নিহত

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় এক পুলিশ দম্পতির মো. রাফি (৮) নামের ছেলে পিকআপ ভ্যানের চাপায় নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের আগমুহূর্তে পুরাতন উপজেলা-গিরিকলি কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড পাবলিক স্কুল সড়কের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
রাফির বাবা মো. সানোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের এএসআই এবং মা রুজি আক্তার কনস্টেবল পদে মানিকছড়ি উপজেলায় সার্কেল অফিসে কর্মরত বলে জানা গেছে। রাফি মায়ের সঙ্গে মানিকছড়ি পুরাতন উপজেলা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত।
জানা গেছে, জুমার নামাজের আগে রাফি পুরাতন উপজেলা সড়কে সাইকেল চালাচ্ছিল। পুরাতন উপজেলা-গিরিকলি কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড পাবলিক স্কুল সড়কের সামনে সাইকেল নিয়ে গেলে পিক-আপ ভ্যান তাকে চাপা দেয়। এতে রাফি গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিউদ্দীন রাফিকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করা গেলেও চালক পালিয়েছেন।
