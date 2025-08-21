Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

খাগড়াছড়ির রামগড়ে উপজেলায় মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২০ আগস্ট) রাতের কোনো এক সময়ে রামগড় সদর ইউনিয়নের পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন, আমেনা বেগম ও রায়হানা আক্তার।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন বলেন, গতকাল রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সময় বাড়িতে মা ও মেয়ে ছিল। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগরামগড়জেলার খবর
