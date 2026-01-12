Ajker Patrika

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে পুলিশ কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম (২২) হত্যা মামলায় ১০ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।

২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান এলাকায় ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় আবদুল কাইয়ুমকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়।

মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মো. জাবেদ, নুরুল আলম, সুমন মোল্লা, হারুন অর রশিদ, তপন চন্দ্র সরকার, মিন্টু দাশ, আরছাল ওরফে রাসেল, ফারুক ওরফে বুলেট ফারুক, মো. সোহেল ও মো. বাবুল।

বিশেষ জজ আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) আবুল কাশেম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আদালত হত্যা মামলাটিতে ১০ আসামির সবাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানার আড়াই লাখ টাকা নিহত পুলিশ সদস্যের পরিবারকে দেওয়ার জন্য আদেশ দেন আদালত।

আবুল কাশেম জানান, মামলার রায় ঘোষণার সময় ১০ আসামির পাঁচজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অপর আসামিরা পলাতক রয়েছেন।

মামলা নথি থেকে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান এলাকার ডিআইজি বাংলোর কাছে ছিনতাইয়ের একটি ঘটনায় বাধা দেওয়ার সময় ছুরিকাঘাতে কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম নিহত হন। এ ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। নিহত কাইয়ুম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের ৬ অক্টোবর কনস্টেবল হিসেবে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে খুলশী থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। তদন্ত শেষে পুলিশ ১০ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাকারাদণ্ডপুলিশহত্যামামলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে দুর্বল পাকিস্তান কীভাবে আধুনিক যুদ্ধবিমান বানাল

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

সম্পর্কিত

দুদকের আরেক মামলায় কক্সবাজারের সাবেক পৌর মেয়রের কারাদণ্ড

দুদকের আরেক মামলায় কক্সবাজারের সাবেক পৌর মেয়রের কারাদণ্ড

দৌলতপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

দৌলতপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় ১০ জনের যাবজ্জীবন