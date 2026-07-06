Ajker Patrika
En
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোলাগুলি, নিহত ৩

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোলাগুলি, নিহত ৩
মধুমঙ্গলপাড়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের গোলাগুলিতে নিহত ৩ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার চেঙ্গী ইউনিয়নের মধুমঙ্গলপাড়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের গোলাগুলিতে ৩ জন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে পানছড়ি-লোগাং সড়কের মধুমঙ্গলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মধুমঙ্গলপাড়ায় একটি অটোরিকশা থামিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষের একপর্যায়ে কাছ থেকে গুলি চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।

নিহতরা হলেন সাজেকের পদ্মা চাকমা (১৮), রাঙামাটির ধনা চাকমা (১৮) এবং পানছড়ির রিয়েল চাকমা (১৮)।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে একজন আগে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সদস্য ছিলেন। তিনি গত ১৯ মে তারিখে বিজিবি ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পালিয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরেই এ রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে।

মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ৪মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ৪

এ বিষয়ে ইউপিডিএফ (প্রসিত) পানছড়ি উপজেলা সমন্বয়ক আইচ্যুক ত্রিপুরার কাছে জানতে চাইলে তিনি এ ঘটনায় তাদের সম্পৃক্ততা নেই বলে জানান। অন্য কোনো পক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

ঘটনাস্থল থেকে ২টি মিসফায়ার রাউন্ড, ১৪টি ব্যবহৃত কার্তুজের খোসা এবং ৪টি বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে ৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর লাশ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িনিহতচট্টগ্রাম বিভাগপানছড়িগোলাগুলিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত