Ajker Patrika
En
জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রী ধর্ষণ মামলায় প্রতিবেশীর মৃত্যুদণ্ড

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ জুলাই ২০২৬, ২২: ৩০
জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রী ধর্ষণ মামলায় প্রতিবেশীর মৃত্যুদণ্ড
মাদ্রাসাছাত্রী ধর্ষণ মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আলম মণ্ডল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটে সপ্তম শ্রেণিপড়ুয়া এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় প্রতিবেশী আলম মণ্ডলকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে জয়পুরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আলম মণ্ডল (৫৫) জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার মৃত কফিল উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে।

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড, কিশোরের ১০ বছরের কারাদণ্ডশিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড, কিশোরের ১০ বছরের কারাদণ্ড

মামলার বিবরণে জানা যায়, ভুক্তভোগী ১৩ বছর বয়সী শিশুটি স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর দুপুরে মাদ্রাসা থেকে বাড়ি এসে সে নিজের ঘরে কাপড় পরিবর্তন করছিল। এ সময় বাড়িতে অন্য কোনো সদস্য না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী আলম মণ্ডল ঘরে প্রবেশ করে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন।

শিশুটির চিৎকার শুনে আশপাশের প্রতিবেশীরা দ্রুত ছুটে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আলম মণ্ডল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে শিশুটি পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি জানালে তাকে জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার দুই দিন পর, ২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে আক্কেলপুর থানায় আলম মণ্ডলকে একমাত্র আসামি করে ধর্ষণ মামলা করেন।

পুলিশ তদন্ত শেষে আসামির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। দীর্ঘ শুনানি, সাক্ষ্য গ্রহণ ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন।

রায় ঘোষণার পর কঠোর নিরাপত্তায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে জেলহাজতে নেওয়া হয়।

বিষয়:

জয়পুরহাটধর্ষণমামলাআক্কেলপুরমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত