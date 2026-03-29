কাগজপত্র ছাড়া যানবাহনে জ্বালানি নয়

রেজিস্ট্রেশন সনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেলসহ কোনো ধরনের মোটরযানে জ্বালানি তেল সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসন ও জেলা পেট্রলপাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে পেট্রলপাম্পের মালিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় জানানো হয়, আইনের বিধান নিশ্চিত করতে জেলার সব পেট্রলপাম্প, প্যাকড পয়েন্ট ও এজেন্সিকে কাগজপত্রবিহীন যানবাহনে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অবৈধভাবে বাইরে তেল বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার এবং পাম্পগুলোয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সভায় বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক আল মামুন মিয়া, পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাইমেনা শারমীন, জেলা পেট্রলপাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা রওনকুল ইসলাম চৌধুরী টিপু, সভাপতি জিয়াউল হক, সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের গোলাম মওলা, সদস্য রাফি চৌধুরী, মেহেদী হাসান প্রমুখ।
