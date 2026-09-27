Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

শিয়াল ঠেকাতে খেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ, প্রাণ গেল টাইলসমিস্ত্রির

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৪: ৩১
শিয়াল ঠেকাতে খেতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ, প্রাণ গেল টাইলসমিস্ত্রির
প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে শিয়ালের উপদ্রব ঠেকাতে শসাখেতে পেতে রাখা বৈদ্যুতিক তারের ফাঁদে বিদ্যুতায়িত হয়ে সাকিব হোসেন (২৪) নামে এক টাইলসমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার কড়িয়া (লকমা) এলাকার একটি শসাখেত থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ জয়পুরহাট ৪০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত সাকিব ওই এলাকার আবুল খায়েরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কড়িয়া এলাকার কৃষক আবু বক্কর শসাখেতে শিয়ালের উপদ্রব ঠেকাতে চারপাশে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। গতকাল শনিবার রাতে সাকিব অসাবধানতাবশত খেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে স্থানীয়রা জানান।

আজ সকালে স্থানীয় এক কৃষক মাঠে কাজ করতে গিয়ে শসাখেতের মধ্যে বিদ্যুতের তারে প্যাঁচানো অবস্থায় সাকিবের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে পুলিশে খবর দেন। পরে পাঁচবিবি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

পাঁচবিবি থানার ওসি (তদন্ত) মোকলেছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটউদ্ধারপাঁচবিবিবিদ্যুতায়িতরাজশাহী বিভাগমরদেহ
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