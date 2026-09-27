সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে নতুন ভিসি নিয়োগের প্রতিবাদ, একই স্থানে ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর আইডিয়াল কলেজ ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আইডিয়াল কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আইয়ুব বলেন, ‘সাইন্সল্যাবে ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটু উত্তেজনা ছিল। যাতে কোনো অঘটন না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সাইন্সল্যাবে অবস্থান করছে।’
তিনি বলেন, ‘উভয় কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কলেজের ভেতরে অবস্থান করছেন। বাইরে থেকে কেউ যাতে কাউকে ঢিল বা পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে, সে জন্য পুলিশ শক্ত অবস্থান নিয়েছে। সাইন্সল্যাবে প্রায় ৬০ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। নিউমার্কেট, কলাবাগান ও ধানমন্ডি—তিন থানা থেকে পুলিশ সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন।’
এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এক অধ্যাপককে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগের প্রতিবাদে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। পরে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে লাল কার্ড হাতে সাইন্সল্যাব মোড়ে অবস্থান নেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক হয়ে নিজস্ব যাত্রা শুরু করেছে। নতুন ক্যাম্পাস, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন যাত্রার এই সময়ে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে তাঁদের ওপর কর্তৃত্ব করতে দিতে চান না।
শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে—সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নূরুল ইসলামকে পুনর্বহাল করা, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিকে অবিলম্বে স্কুলিং মডেলে রূপান্তর, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব সেশনকে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে একাডেমিক রোডম্যাপ ঘোষণা, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সাতটি ক্যাম্পাসের যেকোনো একটিতে প্রশাসনিক ভবন চালু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করা।
এর আগে, গতকাল শনিবার ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদ থেকে অধ্যাপক ড. মো. নূরুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরে তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অপর এক প্রজ্ঞাপনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমানকে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।
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