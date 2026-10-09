Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট: জয়পুরহাট সদরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কালাই

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৫৬
জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট: জয়পুরহাট সদরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কালাই
জয়পুরহাট সদরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কালাই। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুবসমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে খেলাধুলাই বিকল্প বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী। তিনি বলেন, যুবসমাজকে মাদক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নিয়মিত ক্রীড়াচর্চা জরুরি।

আজ শুক্রবার বিকেলে জয়পুরহাট জেলা স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব মন্তব্য করেন।

এর আগে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে সদর উপজেলা দলকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কালাই উপজেলা দল। নির্ধারিত সময়ে দুই দলই গোল করতে ব্যর্থ হলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে কালাই উপজেলা দল চারটি গোল করে। জয়পুরহাট সদর উপজেলা দল গোল করতে পারে তিনটি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, জেলা প্রশাসক আল মামুন মিয়া, পুলিশ সুপার শাহনাজ বেগম, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব গোলজার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল ওহাব।

জয়পুরহাট জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ আয়োজনে টুর্নামেন্টের ফাইনাল দেখতে স্টেডিয়ামে বিপুল দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

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