Ajker Patrika
En
জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্য গ্রেপ্তার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্য গ্রেপ্তার
ডাকাতির সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তাররা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় দেশীয় অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ।

আজ বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার চকশ্যাম ব্রিজসংলগ্ন একটি নির্জন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চকশ্যাম এলাকার মোজাফফর হোসেনের ছেলে রায়হান হোসেন (২৬), পূর্ব ধানমন্ডি এলাকার মৃত আকবর আলীর ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩৮) ও গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মথরপাড়া এলাকার মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে সুমন হোসেন (৩০)।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি ও নানান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। আজ দুপুরে তাঁরা চকশ্যাম ব্রিজের পাশে নির্জন স্থানে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গোপনে খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি চায়নিজ কুড়াল, একটি দেশীয় হাঁসুয়া, একটি বাঁশের লাঠি, একটি তালা কাটার যন্ত্র, একটি হেক্সো ব্লেড, চারটি রড ও লম্বা একটি প্লাস্টিকের দড়ি জব্দ করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটডাকাতিপুলিশগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবরডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত