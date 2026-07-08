দুই দাবিতে জয়পুরহাটে শাখা ডাকঘর কর্মচারীদের ধর্মঘট ও মানববন্ধন

মাসিক বেতন-ভাতা তিন গুণ বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মচারী হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দাবিতে জয়পুরহাটে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন শাখা ডাকঘর কর্মচারীরা। আজ বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি হয়। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছেন তাঁরা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমান বাজারে চাল, ডাল, তেলসহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। অন্যদিকে একজন ডাকঘর কর্মচারী মাসিক মাত্র ৪ হাজার ৪৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সম্মানী পান। এই যৎসামান্য টাকায় বর্তমান যুগে কোনোভাবেই পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বক্তারা বলেন, বছরের পর বছর দিনরাত রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেবা দিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাঁদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এই বৈষম্য দূর করতে তাঁরা বর্তমান সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
বাংলাদেশ এক্স-অফিসিও ডাকঘর কর্মচারী দাবি আদায় আন্দোলন জয়পুরহাট জেলা শাখার ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি জাহেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম এবং সহসাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকসহ অন্য নেতারা। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বেতন তিন গুণ বৃদ্ধি এবং সরকারি স্বীকৃতির মতো মৌলিক দাবিগুলো অবিলম্বে মানা না হলে সারা দেশের ডাক যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়াসহ আরও কঠোর ও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।
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