Ajker Patrika
জয়পুরহাট

ক্ষেতলালে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
ক্ষেতলালে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮
আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় বিরোধপূর্ণ জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা ১১টায় উপজেলার বানাইচ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য পৃথক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিরোধপূর্ণ জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণকে কেন্দ্র করে মোবারক আলী ও সালাম ফকিরের বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে একাধিকবার স্থানীয়ভাবে সমঝোতার চেষ্টা করা হলেও কোনো সমাধান হয়নি। শনিবার মোবারক আলী বিরোধপূর্ণ জমিতে আবার সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করলে সালাম ফকির আদালতের রায়ের কপি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সেখানে যান। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পরিবারের মোট আটজন আহত হন।

সালাম ফকির দাবি করেন, আদালতের রায় তাঁর পক্ষে থাকা সত্ত্বেও মোবারক আলী জোরপূর্বক তাঁর জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, রায়ের কাগজপত্র ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বাধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষ তাঁর ওপর হামলা করে।

অন্যদিকে মোবারক আলী বলেন, ‘আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য। যে জমিতে প্রাচীর নির্মাণ করছি, সেই জমির সিএস, খাজনা-খারিজসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমাদের পক্ষে রয়েছে। তবে ভুলক্রমে আরএস রেকর্ড তাদের নামে।’

এ বিষয়ে ক্ষেতলাল থানার ওসি মুক্তারুল আলম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

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